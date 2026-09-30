Salzburg ist zweifellos eine Reise wert, aber die barocke Altstadt, der Mirabellgarten, die Mozartkugeln – all das kann einen auch etwas überzuckern. Da tut eine Unterkunft gut, die einen Kontrast bietet. Der Ort Laufen in Oberbayern ist etwa 20 Minuten entfernt und hat ein junges Boutiquehotel, das »zumOXN«. Wir verlosen zwei Nächte für zwei Personen im Doppel­zimmer mit Frühstück, Zugang zum Wellnessbereich und Anfahrtspauschale. Und natürlich kann man von dort aus noch viel mehr erkunden als nur Salzburg.