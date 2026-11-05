Wo könnte man Herbstabende besser verbummeln als gemeinsam am Esstisch? Bei dem in Walnuss gehaltenen Modell »01« von Swyft lassen sich Tisch und Gemütlichkeit problemlos in die Länge ziehen – dank einer integrierten Auszugsplatte, die Platz für bis zu sechs Personen schafft, je nachdem, wie gemütlich es werden soll. Zusammen mit dem Tisch verlosen wir vier passende Stühle im Mid-Century-Stil mit gepolsterter Sitzfläche und einer aus einem Stück Holz ergonomisch geformten Rückenlehne.