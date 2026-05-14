Dieser Stuhl ist garantiert nirgendwo fehl am Platz: Er passt an den Besprechungstisch, an den Esstisch, in den Wintergarten. Wir verlosen diese Woche vier »Eames Plastic Chairs« von Vitra in Weiß, mit den charak­teristisch geschwungenen Kunststoffschalen. Die Stühle kommen vom Unternehmen Flex Büro­möbel, das sich darauf spezialisiert hat, originale Designklassiker aufzuarbeiten und sie dann unter dem Neupreis anzubieten.