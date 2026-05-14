Dieser Stuhl ist garantiert nirgendwo fehl am Platz: Er passt an den Besprechungstisch, an den Esstisch, in den Wintergarten. Wir verlosen diese Woche vier »Eames Plastic Chairs« von Vitra in Weiß, mit den charakteristisch geschwungenen Kunststoffschalen. Die Stühle kommen vom Unternehmen Flex Büromöbel, das sich darauf spezialisiert hat, originale Designklassiker aufzuarbeiten und sie dann unter dem Neupreis anzubieten.
GewinnenIn die Schale geschmissen
Der »Eames Plastic Chair« ist ein Klassiker unter den Designerstühlen. Wir verlosen vier Exemplare in Weiß – retro und restauriert.
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