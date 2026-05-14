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GewinnenIn die Schale geschmissen

Aus Heft 20/26
Illustration: SZ-Magazin Grafik

Der »Eames Plastic Chair« ist ein Klassiker unter den Designerstühlen. Wir verlosen vier Exemplare in Weiß – retro und restauriert.

Dieser Stuhl ist garantiert nirgendwo fehl am Platz: Er passt an den Besprechungstisch, an den Esstisch, in den Wintergarten. Wir verlosen diese Woche vier »Eames Plastic Chairs« von Vitra in Weiß, mit den charak­teristisch geschwungenen Kunststoffschalen. Die Stühle kommen vom Unternehmen Flex Büro­möbel, das sich darauf spezialisiert hat, originale Designklassiker aufzuarbeiten und sie dann unter dem Neupreis anzubieten.

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