Mein Kindergarten hieß »Hand in Hand«. Ruhrpott, Neunzigerjahre, eine evangelische Einrichtung mit Gemälden von Afrika an der Fassade. Im Kindergarten gab es kein Wasser zu trinken, sondern nur Hagebuttentee . Dunkelrot, fast schwarz, komplett überbrüht, stumpf und essigartig. Er wurde von den Erzieherinnen aus Thermoskannen in Schnabeltassen gegossen. Ich hasste diesen Tee, bereits im Alter von vier Jahren kam er mir wie ein völlig bekloppter Akt der Selbstgeißelung vor. Kein Getränk schmeckt so sehr nach deutscher Institution. Ich kann nicht die Einzige sein, die es mit irgendwas zwischen Mangel und anonymer Fürsorge verbindet, mit Wartezimmern und Gruppenräumen und der Verpflegung von Gemeinschaften, deren Teil man ist, ohne sich dafür entschieden zu haben.

Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs gab es Forschungen zu Hagebuttenkonserven und ihrem Vitamin-C-Gehalt. Der war hoch. Es gab nicht genug Zitronen und Orangen für alle, deshalb wurden Früchtetees plötzlich für die Gemeinschaftsversorgung wertgeschätzt. Nach dem Krieg wurde die Lage noch katastrophaler und die aufgebrühte heimische Frucht als Ersatzprodukt noch essenzieller, das erklärt vielleicht, warum dieser Tee einen so merkwürdigen Mangelgeschmack hat, obwohl er objektiv ja kein schlechtes Getränk ist. Wenn man sich an die Ziehdauer hält, kann er interessanter schmecken als die ganzen ayurvedisch inspirierten Lifestyleprodukte. Das Problem ist halt, dass sich die kulturelle Bedeutung der Hagebutte vom heimischen Obst zu billiger Versorgung verschoben hat.

Nichts katapultiert mich so brachial in das Grundgefühl meiner frühen Kindheit zurück wie dieser Geschmack. Langeweile und Anspannung, Druck und Enttäuschung. Ein besonders prägender Moment spielte sich an Karneval ab, er schießt mir bereits in die Birne, wenn ich das Wort »Hagebutte« nur höre. Das Motto der Party war Zirkus, ich hatte zwei Wochen lang gemeinsam mit meiner Mutter an einem Seiltänzerinnenkostüm aus schwarzem und rotem Tüll gebastelt. Am Tag vor der Party blieb ich auf dem Weg zum Klo an der Bürotür stehen. Ich hörte zwei Erzieherinnen bei der Planung zu. Sie unterhielten sich über Maßnahmen zur Diversifizierung der Kostüme: Um zu vermeiden, dass da am nächsten Tag nur Seiltänzerinnen rum­laufen würden, könne man ja verkünden, dass alle Mädchen, die sich als solche verkleiden wollen, dazu verpflichtet seien, auf einem in zwei Meter Höhe gespannten Drahtseil zu balancieren. Das schlug die eine vor, und die andere lachte. Mich machte das völlig fertig. Am Nachmittag erzählte ich meiner Mutter davon, weinend. Die beteuerte immer wieder, dass das nur ein Scherz gewesen sein könne, aber ich traute nichts und niemandem mehr, und nach der ersten schlaflosen Nacht meines Lebens schnitt ich am nächsten Morgen ein Loch in ein weißes Laken und setzte mir eine rote Badekappe auf. Warum? Weil ich Angst hatte, als Seiltänzerin auf das Drahtseil zu müssen, runterzufallen und dafür öffentlich gedemütigt zu werden. Deshalb ging ich als Streichholz.

Als ich im Kindergarten ankam, waren bereits mehrere, völlig unbesorgte Seiltänzerinnen eingetroffen, Strumpfhosen und ausladende Tüllröcke, Make-up im Gesicht, und Glitzer in den Haaren. Natürlich musste keine von ihnen auf einem Drahtseil balancieren. Die hingen da einfach lässig ab, in der gleichen Körperhaltung, mit der sie 20, 30 Jahre später auf einer Cocktailparty rumhängen würden, und guckten mich so an, wie ich 20, 30 Jahre später auf Cocktailpartys angeguckt werde, im Sinne von: Was hat die denn für ein Problem? Sie alle hatten ihre Schnabeltassen in den Händen, darin war Hagebuttentee, und dieser Hagebuttentee wurde zur Feier des Tages aus Strohhalmen mit sternförmig auseinanderstehenden Metallic-Fransen getrunken.