Als ich 1982 in die weiterführende Schule kam, gab es, was die zweite Fremdsprache neben Englisch anging, nur zwei Möglichkeiten: Französisch oder Latein. Latein war für die wirklich klugen Kinder. Ich wählte Fran­zösisch, wuchs also mit franzö­sischen Partnerstädten und Austauschschulen auf, war Teil der europäischen Idee und des dazugehörigen Bildungsprogramms. Der schönste aller Austauschschüler hieß Bruno Jacquet, wir waren beide 14, er hatte wie ich eine gewaltige silberne Zahnspange, wir schafften es trotzdem, uns unfallfrei zu küssen.

Damit hatte die amitié franco-allemande, flankiert von Filmen wie Pauline am Strand und La Boum, ein Feuer in mir entzündet, eine Sehnsucht nach – ach. Zu jener Zeit hatten quasi alle Jugendlichen im Land ein Interrail-Ticket, und wir waren wild entschlossen, es zu nutzen, bis das kleine Geld und die großen Ferien verbraucht waren. Ich stieg meistens erst mal in den Nachtzug nach Paris, von da fuhr ich dann an irgendeine Küste. Und so tourte ich Jahr für Jahr durch Frankreich, leider allerdings als eine Art emotionale Abrissbirne. Immer waren zwei bis drei französische Jungs fällig, die ich einfach am Strand aufriss.

Stellvertretend erwähne ich hier Laurent aus Biarritz mit den haselnussbraunen Haaren (seine Eltern hatten ein Haus mit Blick auf den Atlantik), Franck aus Antibes mit dem hübschen Silberblick (er arbeitete als Model für Girbaud, und seine Mutter war für vier Wochen auf Geschäftsreise) und Antoine aus Nantes (er wollte einfach nur in Ruhe Ferien in der Bretagne machen). Ich war jung, blond und schrecklich, die zerschlagenen Herzen adoleszenter Franzosen säumten die Gleise, auf denen ich heranratterte und wieder verschwand.

Viele Jahre später, da war ich schon erwachsen, deshalb etwas aus der Übung und der französischen Sprache nicht mehr so richtig mächtig, hatte ich am Gare d’Austerlitz eine aufgeregte Auseinandersetzung mit einer Bahnhofsmitarbeiterin wegen eines ausge­fallenen Nachtzugs nach Madrid, ich wollte »C’est grave!« sagen, aber es fiel mir partout nicht ein, stattdessen sagte ich zu der armen Frau: »C’est la guerre!« In die Schlacht von Austerlitz war ich persönlich nicht involviert, aber was ich der Grande Nation mit meinen Zugfahrten angetan habe … ich schämte mich schon zu lange dafür.

Und beschloss deshalb, mich in diesem Sommer noch mal auf den Weg nach Frankreich zu machen, es galt, ein paar Repara­tionen zu leisten, und zwar an der Loire. Ich trank dort Crémant, so viel ich konnte. Ich habe direkt beim Erzeuger gekauft: »Caisse ou bouteille?« – »Caisse, s’il vous plaît.« – Aber auch in dem schlösslichen Gästehaus, in dem wir übernachteten. Die Dame des Hauses servierte Crémant ab dem Nachmittag, mein Begleiter bestellte fröhlich, ich schuldbewusst.

Am Abend saßen die Gäste zu sechst um einen eleganten Tisch im Garten, ein Paar aus Flandern, eins aus England und wir, die beiden Deutschen. Ge­rade mit meinem geschichtlichen Hintergrund war es mir zuerst etwas unangenehm, schon wieder an der Schönheit Frankreichs zu schmarotzen, aber dann sagte die Engländerin, wie wundervoll es doch sei, mit ausreichend Crémant so beieinander zu sitzen: »The serendipity of Europe.«

Eine Woche später hingen wir an der Gironde auf Wehrmachts­beton rum und tranken weiter fleißig unseren Schaumwein von der Loire, während über dem Atlantik die Sonne unterging. Ich kann nicht alles wiedergut­machen, dachte ich, aber zumindest meinen Teil der Schuld habe ich vielleicht ein bisschen abgetragen. Ich goss uns nach, mein Begleiter nahm einen großen Schluck und sah mich von der Seite an. »Was genau hast du damals eigentlich gemacht?«