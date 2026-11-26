Vor einigen Jahren habe ich mit großer Begeisterung den Roman Allegro Pastell von Leif Randt gelesen. Dementsprechend aufgeregt war ich, als mir der Autor im ICE-Bordrestaurant auf einmal persönlich gegenübersaß. Ich war mir nicht hundertprozentig sicher, aber das leicht ramponierte Baseballcap, die ultracoole Sonnenbrille, obwohl es so gleißend hell (Oktober!) nun auch wieder nicht war, überhaupt die Zurschaustellung des urbanen Zeitgeistes bei gleichzeitiger Verächtlichmachung desselben – es passte alles. Trotzdem googelte ich vorsichtshalber seinen Namen, verglich Nase, Mund und Kinnpartie, aber doch, das musste er sein, irgendwann beschloss ich es einfach: Das war Leif Randt, dessen Kunst ich über die Maßen bewunderte.

Das erste Mal staunte ich, als er eine Ausgabe der linken Wochenzeitung Jungle World aus der Tasche zog. Aha, dachte ich, der Herr Schriftsteller steht also sehr weit links. Als er zu lesen begann, klappte ich mein Notebook auf und tat so, als würde ich meine Mails checken, tatsächlich schielte ich immer wieder zu meinem Gegenüber. Was würde er zu trinken bestellen? Ob er zwischendurch telefoniert? Und wenn ja, mit wem? Dann staunte ich das zweite Mal: Der Trend-Connaisseur Leif Randt bestellte ein simples Bier. Damit hatte ich nicht gerechnet. Oder handelte es sich um Ironie? Ich war begeistert – was für ein herrlich widersprüchlicher Mensch!

Als er kurz nach Halle seine Sonnenbrille abnahm, schauten wir uns für einen Moment in die Augen, und es ließ sich nicht leugnen, da war eine zarte Sympathie, eine gegenseitige Neugierde. Als ich dann noch mit fragendem Blick auf seine Zeitung deutete, gab es kein Halten mehr: Für den Rest der Fahrt diskutierten wir über Rot-Rot-Grün – er war Fan, ich konnte mir wenig Schlimmeres vorstellen –, zwanzig Minuten später bestellten wir uns zwei Bier, stießen an, diskutierten weiter, über Elif Eralp, den Nahost-Konflikt, die Wohnungsnot, Heidi Reichinnek, Antisemitismus. Wir waren in fast allen Punkten unterschiedlicher Meinung. Er hatte tatsächlich die Linke gewählt, während ich keinen Hehl daraus machte, dass ich einer linken Partei zuletzt mit 19 meine Stimme gegeben hatte, und eigentlich auch nur, um meinen Eltern eins auszuwischen.

Das Tolle war, dass wir trotz allem (oder gerade deswegen) große Freude daran hatten, uns auszutauschen, auch schienen wir unter ähnlichen Entwicklungen zu leiden – wachsender Entfremdung, hermetischen Lagern, allgemeiner Ohnmacht; wir hatten nur unterschiedliche Konzepte zu ihrer Bekämpfung im Sinn. Wir sprachen zwei Stunden miteinander, wurden kein einziges Mal laut, ließen einander ausreden, prosteten uns alle paar Minuten zu. Dass Gregor Gysi ein guter Mann sei, darin waren wir uns sogar einig. Das dritte Mal staunte ich, als ich mich als gläubigen Katho­liken zu erkennen gab, und gerade als ich dachte, jetzt könnte die Sache kippen, meinte er, dass er auch katholisch erzogen worden, aber inzwischen aus der Kirche ausgetreten sei, trotzdem finde er das schön und fast ein wenig beneidenswert: an einen Gott glauben zu können.

Als wir von einer Lautsprecherstimme unterbrochen wurden – »In wenigen Minuten erreichen wir unseren Zielbahnhof München« –, ging alles ganz schnell: Wir leerten unsere Gläser, packten unsere Sachen, zogen unsere Jacken an. »Ach ja«, sagte ich, »ich heiße Tobias, ich schreibe für das Süddeutsche Zeitung Magazin.« Und er so: »Lustig, ich heiße auch Tobias, ich bin Soziologe aus Berlin.« Danach gaben wir uns die Hand, lächelten uns an und gingen in unterschiedliche Richtungen zum Ausgang.