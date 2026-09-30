Als ich 19 war, fasste mir gegenüber eine befreundete Modedesignerin die Grundlagen von Stilsicherheit zusammen: Teure Accessoires seien wichtiger als teure Klamotten, man müsse sich regelmäßig professionell die Mitesser ausdrücken lassen und im Restaurant bei jeder sich bietenden Gelegenheit als Aperitif einen doppelten Belvedere auf Eis bestellen, so überspiele man alles, was an Restdreck aus der prekären Kindheit noch an einem klebe. Ich besaß nie eine teure Handtasche, ich war auch nie bei einer Kosmetikerin. Aber das mit dem Belvedere habe ein paar Jahre lang religiös befolgt, mich also bei jedem Date noch vor dem Essen mit Wodka weggeballert und es keine Sekunde lang für nötig gehalten, diesen Vorgang einmal kritisch zu hinterfragen.

Es kam mir einfach wie ein verlässliches Tool vor, um irgendwas zu demonstrieren. Was genau, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, dass ich ein starker Mann bin, der immer die richtige Wahl trifft. Vielen Hip-Hoppern ging es ähnlich wie mir, 2004 hat Belvedere eine Anzeige im New York Times Magazine geschaltet, in der einfach nur »Na zdrowie, Jay-Z« stand. Jay-Z, der Rapper und Ehemann von Beyoncé, hatte Belvedere bereits in mehreren Songs erwähnt, genauso wie seinen Mercedes oder die Marke Prada, obwohl es keinen offiziellen Werbevertrag gab – die Marke machte also Werbung, indem sie sich für die viele unbezahlte Werbung bedankte, die Jay-Z für sie gemacht hatte. Belvedere hatte sich von einer realen polnischen Fabrikgeschichte zu einer im Westen verständlichen Luxusidentität entwickelt, ein Paradebeispiel für postkommunistische Transformation.

Und Premiumwodka ist im Grunde eine Marketing-Erfindung, er kann als Sinnbild dafür verstanden werden, dass alles, was auf der Welt zählt und nicht zählt und gewählt wird und nicht gewählt wird, davon abhängt, wie gut oder schlecht die PR ist. Wodka ist nicht Wein, seine Qualität wird nicht über Lage, Jahrgang und Alterung legitimiert, sondern über Reinheit und industrielle Reproduzierbarkeit. Ihn als Luxusprodukt von der Konkurrenz abzugrenzen, erfordert also eine enorme symbolische Aufladung, die Belvedere folgendermaßen herstellt: Die Firma bindet ihr Produkt an eine behauptete 600-jährige polnische Wodka-Tradition und druckt das Präsidentenschloss von Warschau als Motiv auf das Etikett, das dann wiederum eher einen französischen Eindruck erweckt. Der Wodka wird nicht aus irgendeinem Weizen hergestellt, sondern aus 100 Prozent polnischem Gold-Roggen mit Biosiegel, und viermal destilliert. Es fallen Begriffe wie »craft«, »exquisite«, »heritage«, »one rye field«. Das legitimiert aber alles nicht den Preis, er kostet doppelt so viel wie herkömmlicher Wodka.

Was den Preis legitimiert, ist die kulturelle Infrastruktur. Belvedere ist seit 2005 ein Teil des Konzerns LVMH, zu dem auch Louis Vuitton gehört und der Unmengen von Marken vereint, die nur eine Gemeinsamkeit teilen: dass sie auf kulturelles Prestige angewiesen sind, um ihre Preise zu rechtfertigen.

Im Jahr 2012 kam eine Belvedere-Werbekampagne heraus, in der ein Mann eine Frau von hinten festhält. Sie will sich aus seiner Umarmung lösen, und er hält sie davon ab. Der Slogan dazu: »Unlike some people, Belvedere always goes down smoothly«. Auf Deutsch: Im Gegensatz zu manchen Mitmenschen geht Belvedere immer problemlos runter. Das löste einen feministischen Proteststurm aus, der nicht ganz unbeabsichtigt gewesen sein dürfte. Und er ist ein weiteres sehr anschauliches Beispiel dafür, dass das reaktionäre, brutale Rollback, unter dem wir leiden, nicht unabhängig von spätkapitalistischer Warenökonomie zu betrachten ist.