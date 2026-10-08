Ich erinnere mich nicht, dass ich vor meinem 45. Geburtstag jemals in einer Bar oder einem Restaurant Wasser bestellt hätte. Kein Glas und keine Flasche. Nicht mit und nicht ohne Kohlensäure. Wasser, darüber wurde nicht mal nachgedacht. Wasser tranken Models, Langweiler und Selbst­optimierer. Ich trank tagsüber Spezi, abends ein oder fünf Bierchen, danach richtigen Alkohol. Das hat sich gründlich geändert, seitdem ich vor einigen Jahren den Vorsatz fasste, während der Fastenzeit ausschließlich Wasser zu trinken, nicht aus gesundheitlichen Gründen, sondern weil ich mich in Verzicht üben wollte. Sechs Wochen später hatte ich meine Prüfung nicht nur bestanden, ich wog auch drei Kilo weniger, obwohl ich weiter zwei warme Mahlzeiten pro Tag zu mir genommen hatte, die eher wenig mit Feldsalat zu tun hatten. Das fühlte sich so gut an, dass ich mir die Sache mit dem Wasser nach und nach angewöhnte, heute trinke ich wenig anderes, und inzwischen frage ich mich nicht mal mehr, ob ich so geworden bin, wie ich nie sein wollte.

Das heißt aber nicht, dass ich jedes Wasser trinken würde. Es muss auf eine bestimmte Art prickeln, und wenn es irgendwie geht, sollte die Flasche grün und das Etikett hellblau sein und San Pellegrino draufstehen – mein absolutes Lieblingswasser. Ich kaufe es im Supermarkt, ich frage im Restaurant danach. Bei anderen Sorten meine ich etwas Kalkiges oder Metallisches herauszuschmecken, wogegen mir San Pellegrino einfach nur rein, klar und frisch vorkommt. Allein der Anblick der Flasche löst Glücksgefühle in mir aus, gut möglich, dass mir sein Inhalt, käme er aus einer farblosen Flasche, gar nicht so schmecken würde, aber das würde ich niemals zugeben. Es muss mit einer Art Lebensgefühl zu tun haben, denn, ja, es ist nur Wasser, aber es strahlt einen Hauch von Luxus, von Grandezza aus.

Neulich fiel mir auf, dass ich keine Ahnung habe, woher mein Lieblingswasser kommt. Italien, schon klar, aber woher genau? Und wer stellt es her? In meiner Fantasie war das immer eine italienische Adels­familie in achter Generation, ein strenger Patriarch, eine faszinierende Frau, drei Kinder – zwei Musterexemplare, ein schwarzes Schaf –, die sich ums Erbe streiten. Dann recherchierte ich und muss zugeben: Ich bin entsetzt. Also, eigentlich ging es gut los, denn ich erfuhr, dass mein Lieblingswasser 30 Jahre lang durch unterirdische Gesteinsschichten unterwegs ist, bevor es einer Quelle nördlich von Bergamo am Fuß der Alpen entspringt. Ich erfuhr, dass in San Pellegrino Terme schon seit 1899 Mineralwasser abgefüllt wird, was die Gemeinde zu einem mondänen Kurort mit gewaltigen Jugendstilbauten machte. Ich erfuhr, dass die Flaschen damals – wie Champagner – auf Stroh gebettet und in Kisten verpackt wurden. Ich erfuhr, dass beim Untergang der Titanic 1912 mehr als tausend Flaschen im Eismeer versunken sein sollen – sie waren angeblich für die Passagiere der ersten Klasse bestimmt.

Dann kam der deprimierende Teil: Nicht nur, dass San Pellegrino ab 1997 der Nestlé-Gruppe gehörte, also dem größten Lebensmittelkonzern der Welt mit mehr als 260 000 Mitarbeitern. Vor einigen Wochen habe ich auch noch in der FAZ gelesen, dass der US-Finanzinvestor Platinum Equity, von dem ich nie zuvor gehört hatte, 50 Prozent erworben hat. Durch den Verkauf soll laut FAZ »die operative Umsatzrendite« verbessert werden, der Abschied vom Wassergeschäft sei für Nestlé eine »wichtige Etappe im Umbau des Konzerns«, der zuletzt »zum Ärger der Investoren regelmäßig seine Wachstumsziele verfehlte«.

Ich trinke immer noch San Pellegrino, und es schmeckt mir auch noch, trotzdem ist seitdem etwas in mir kaputtgegangen. Es geht fast immer etwas kaputt, wenn man genauer hinschaut.