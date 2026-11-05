Ich denke häufig an eine Szene aus Der Schläfer, einem mittelmäßigen Film von 1973, in dem der Besitzer eines vegetarischen Restaurants nach einer Magengeschwüroperation ins Koma versetzt und erst Jahrhunderte später ins Leben zurückgeholt wird. Kurz nach dem Aufwachen bestellt er einen Salat. Und die Menschen in der Zukunft schlagen die Hände über dem Kopf zusammen. Salat? Ob er sich umbringen wolle? Sie raten ihm zu fetter Ente – gesättigte Fette gelten inzwischen als lebensverlängernd, während Rohkost als Schadstoffträger abgeurteilt wird. Darüber, dass er Salat essen will, lachen die Menschen in der Zukunft ähnlich ungläubig, wie wir über die Zeiten lachen, in denen Ärzte ihren Patienten zur Beruhigung Zigaretten anboten.

Dazu passt die kulturelle Umdeutung von Kokosöl. Mir fällt kein Lebensmittel ein, das unser Leben im Selbstwiderspruch besser metaphorisiert. Kokosöl hat einen extrem hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren. Wurde aber innerhalb weniger Jahre zum Symbol gesunder Ernährung. Nicht zuletzt Schuld daran war Gwyneth Paltrow, die es 2014 in einem Interview als Teil ihrer Gesundheitspflege bewarb, »I use coconut oil a lot«, für ihr Gesicht, ihre Haut und zum Kochen, außerdem habe sie gerade mit »oil pulling« angefangen: zwanzig Minuten lang den Mund mit Kokosöl spülen, was angeblich die Mundgesundheit verbessere und die Zähne aufhelle. Besonders schön ist der letzte Satz des Interviews: »It’s really interesting; it’s an ancient technique. I read about it on the Internet.« Eine alte Methode, von der sie im Internet las.

Das Ölziehen ist eine jahrtausendealte ayurvedische Praxis, die traditionell eher mit Sesamöl ausgeführt wurde. In den Neunzigern wurde es in alternativmedizinischen Kreisen populär. Seitdem kursieren Heilsversprechen, es entstand die bis heute existente Annahme, Öl könne Giftstoffe aus dem Körper ziehen. Dafür gibt es keine belastbaren wissenschaftlichen Belege. Außerdem wurden Studien über mittelkettige Fette veröffentlicht, die der Körper besonders schnell in Energie umwandeln kann, was dann wiederum zu Abnehmerfolgen führen soll. Diese mittelkettigen Fette wurden seit den Fünfzigern erforscht, und in den Nullerjahren wurden die Erkenntnisse auf Kokosöl übertragen, um es als gesundes Superfood in die Biomarktregale stellen zu können.

Kokosöl enthält zwar mittelkettige Fettsäuren, aber nicht unbedingt die, die medizinisch untersucht wurden – die positiven Studienergebnisse lassen sich also nicht einfach darauf übertragen. 2017 gab es dann ein Rollback, die American Heart Association veröffentlichte eine Warnung vor Kokosöl, die zu Schlagzeilen wie »Coconut oil is ›pure poison‹« führte.

Trotzdem wird es noch gegurgelt, trotzdem tun das durchaus aufgeklärte Menschen in meiner direkten Umgebung noch in den Kaffee, weil sie das zur Gewissheit gewordene Gefühl haben, es könne ihre Haut oder ihr Leben verbessern. Hier fällt Exotisierung mit einer wissenschaftlichen Verzerrung zwecks Kommerzialisierung zusammen, da wird etwas als wiederentdecktes Geheimwissen verkauft, das nicht viel gesünder oder ungesünder ist als Butter oder rotes Fleisch. Dass es trotzdem lebensverändernde Erfolge nach sich zieht, kann ich mir nur so erklären: Sich jeden Morgen zwanzig (nicht fünf, nicht sieben, sondern wirklich zwanzig) Minuten auf einen Vorgang zu konzentrieren, der einen gewissen Fokus erfordert, aber kein ernsthaftes Nachdenken, führt zu einem meditativen Zustand. Und Meditation galt lange als gesund.

Nun ist es allerdings so, dass nach neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen Meditation zu Psychosen führen kann. Ich empfehle daher nur zehn Minuten Gurgeln. Mit Olivenöl. Und vielleicht mal an die frische Luft gehen und nach den Kindern gucken.