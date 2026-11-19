Es gibt viele gute Gründe, keinen Alkohol zu trinken. Man will später noch Sport treiben, muss fahren, nimmt Antibiotika oder hat einen Kater von vorgestern und freut sich darauf, morgen endlich wieder als man selbst aufzuwachen. Manchmal hat man Bauchweh, will später seine Serie gucken oder am nächsten Tag früh joggen gehen. Nichts davon akzeptieren die Leute, mit denen man sich verabredet hat. Wären wir alle immer so einfallsreich und engagiert, wie wenn ein Nichttrinker bekehrt werden soll, müssten wir in Deutschland vor Innovation implodieren. Da werden Mitfahrgelegenheiten organisiert, Abholungen, Übernachtungsmöglichkeiten, da gibt es Mittelchen gegen Kater, die Ärzte besorgen können, die man nur kurz anrufen muss, oder Einladungen zu Spinningklassen übermorgen. Und obendrauf flehen, bohren, jammern. Es ist manchmal wirklich mühsam, nichts zu trinken.

Meiner Erfahrung nach helfen drei Dinge. Erstens: Wenn ich keinen Alkohol trinken möchte, versuche ich, nicht in die Lage zu kommen, gemeinsam mit an­deren zu bestellen. Zumindest nicht das erste Getränk. Ich gehe allein zur Theke oder komme früher zur Essensverabredung und bestelle schon mal. Wer bereits was trinkt, kann leichter der ersten großen »Was trinken wir denn heute?«-Debatte entgehen. Und im besten Fall wird das Thema im Laufe des Abends unwichtiger.

Nach eineinhalb Stunden haben die anderen die Erfahrung gemacht, dass die Nichttrinkerin trotzdem voll da ist, mitlacht, miterzählt und die Stimmung nicht dämpft. Geschweige denn urteilt. Alkoholfrei zu bleiben, steht ja unter einem gewissen Generalverdacht, so wie kein Fleisch zu essen, kein Auto zu haben, nicht mehr linear fernzusehen. Während alles auseinanderdriftet und die Mitte plötzlich links und rechts wählt, muss doch i­rgendwas noch für alle gelten: Das war immer das Trinken. Besoffen sein wollten alle. Über dem Bier und dem Wein konnte man sich verbinden. Auch daher kommt die Gegenwehr. Wenn man bereits bewiesen hat, diese Person nicht zu sein, ist das Getränk egal.

Zweitens: Wenn ich in die Lage komme, mein alkoholfreies Getränk erklären zu müssen, sage ich nichts, was die Gruppe weg­reden kann. Denn es stimmt ja: Wer noch fahren muss, kann auch ein Taxi nehmen. Wer heute Sport machen wollte, kann es einfach morgen tun. Wem nicht ganz wohl ist, sollte als Allererstes mal einen Schnaps bestellen. Wer später noch arbeiten muss, trinkt mehr Wasser zum Wein. Ich sage oft: »Ich schlafe sehr viel besser ohne Alkohol und will dabei bleiben.« Ist die reine Wahrheit und keine Wertung. Kein »Ich bin besser, tugendhafter, gesünder als du«. Da tut sich kein neues Schlachtfeld auf. Es gibt nichts zu sehen. Nur eine Frau, die endlich wieder schlummern will.

Aber man darf es nicht zögerlich vortragen. Viele Leute kokettieren mit der Abstinenz. Wer nicht trinken will, muss also anders sprechen: Kein »Ich überlege noch«, kein »Erst mal«, sondern eine sichere Entscheidung. Ich heute nicht. Obwohl es sehr nervt, meinen es die anderen ja nicht mal böse: Das kollektive Überreden ist einfach gelerntes Sozialverhalten, in manchen Freundesgruppen ist es sogar ein Ritual. Niemand wollte ein zweites Glas Wein, am Ende waren es drei Flaschen. Und da bewährt sich die echte Begründung. Wer anfängt zu überreden, redet gegen diese eben erwähnte ruhige Nacht.

Drittens: das Getränk. Wer Wasser bestellt, provoziert nur unnötig. Wasser ist eine Absage an alles, wofür man da ist – Nähe und Vertraulichkeit. Inzwischen gibt es sehr oft das Gleiche wie das, was die anderen trinken, nur ohne Alkohol: Bier, Wein, Glühwein. Das hilft. Aber ich bestelle meistens einen Sanbittèr. Hat Farbe, kriegt Eiswürfel und eine Orangenscheibe, sieht aus wie ein Drink. Oft reicht das für einen schönen Abend.