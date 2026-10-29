Neulich saß ich in einer Bar und beobachtete aus dem Augenwinkel, wie ein junger Mann, er dürfte um die 35 gewesen sein, aufreizend lässig auf einem Barhocker Platz nahm. Als die Bar­keeperin ihn fragte, ob er einen Blick in die Karte werfen wolle, verneinte er und fragte stattdessen: »Was ist denn euer Signature Drink?« Es war der Moment, in dem mein Handy klingelte, sodass ich weder die folgende Unterhaltung noch seine Bestellung mitbekam, trotzdem ließ mich die kleine Szene für den Rest des Tages nicht mehr los. Noch beim Einschlafen dachte ich darüber nach, wie verschieden die Menschen doch sind und warum ich in keiner Bar der Welt nach dem Signature Drink fragen würde.

Vielleicht müssen wir an dieser Stelle eine Begriffserklärung einschieben. Ich musste nämlich gerade an meinen 82-jährigen Vater denken, von dem ich weiß, dass er jede Woche diese Kolumne liest, aber keine Ahnung hat, was ein Signature Drink ist. Also in aller Kürze: Ein Signature Drink ist ein Getränk mit einem hohen Wiedererkennungswert, das typisch für eine bestimmte Bar, eine Marke, eine Person, einen Ort oder eine Veranstaltung ist – eine Art Aushängeschild oder Visitenkarte. Berühmte Signature Drinks sind zum Beispiel der Singapore Sling, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts im »Raffles Hotel« in Singapur entstand, oder auch der Bellini, der seit knapp hundert Jahren der Klassiker in »Harry’s Bar« in Venedig ist. Selbstverständlich wird viel Tamtam um das Ganze gemacht, selbstverständlich geht es um Image und Marketing, selbstverständlich fallen fast alle drauf rein und bestellen – als handle es sich um eine Art göttliches Gebot – im »Raffles Hotel« einen überteuerten Singapore Sling und in »Harry’s Bar« einen überteuerten Bellini, weil: muss ja, wenn man einmal im Leben da ist.

Warum aber fühlte ich mich von diesem Begriff, nun ja, sagen wir: unangenehm berührt? Ich erinnere mich nämlich genau, wie irritiert ich war, mit welcher Selbstverständlichkeit dieser junge Mann »Signature Drink« über die Lippen brachte. Ich dachte eine Weile darüber nach, kam aber nicht drauf. Dass es sich um einen englischen Begriff handelte, war es nicht, denn auch ich verwende laufend englische Wörter, wenn auch meistens mit einem ironischen Unterton: »Sag mal, in welcher street wohnst du noch mal?« Dann dachte ich darüber nach, welche anderen Wörter ich ständig höre, aber selbst nie verwenden würde, und ich darf es vorwegnehmen, das war der Weg zur Lösung, denn fünf Minuten später hatte sich eine kleine Liste gebildet: Office, Meeting, Kids, Onboarding, Komfort­zone, Entschleunigung, zeitnah, proaktiv – den Rest lasse ich weg, ich nehme an, Sie ahnen, wie es weiter­gehen könnte.

Ich bin ein nostalgischer, auch ein sprachverliebter Mensch. Es gibt Wörter, die liebe ich über alles: Gestirn, Salamander, Unrat, Dickicht, Gnade, Beherztheit, im Grunde sind es Wörter, die man kaum noch hört, außer vielleicht in Gedichten oder Notizen von Botho Strauß. Für mich transportieren sie etwas, das über ihre reine Bedeutung hinausgeht, und wenn ich sie höre, fühlt sich die ganze Welt für einen kurzen Moment sinnhaft an. Und dann gibt es Wörter, die haben die gegen­teilige Wirkung. Ich höre sie und habe das Gefühl, als würde sich die Welt von mir entfernen oder ich mich von ihr. Auf einmal ist da ein heftiges Gefühl der Entfremdung, als würde sich mit algorithmischer Präzision etwas Falsches und Schiefes über das Schöne und Wahre stülpen. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, und halten Sie mich gern für übergeschnappt oder wehleidig, aber ich finde es kein gutes Zeichen, dass man die einen Wörter immer seltener und die anderen immer öfter hört.