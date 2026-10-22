Lange bevor sich die Blätter an den Bäumen gelblich oder sogar rötlich ein­färben, beginnt in Deutschland der Herbst . Er hält als Erstes Einzug in den Cafés, im Supermarkt, im Baumarkt, im Dekoladen, an der Bäckerei-Theke und in der Drogerie. Früher kündigten Kastanien die neue Jahreszeit an. Ein paar besonders hübsche schafften es auf den Esstisch oder in die Taschen der ersten warmen Jacke und wurden fortan auf jedem Spaziergang selig in den Händen hin- und hergeschmeichelt. Inzwischen habe ich manchmal das Gefühl, der Herbst zeigt sich nicht mehr zuerst im Erleben, sondern im Sortimentswechsel.

Denn der Herbst, das kann man ohne Übertreibung sagen, ist ernst. Er ist eine Ganzkörpererfahrung, ein Warenkorb, eine Stimmungslage, ein Serientipp. Vielleicht fing es irgendwann mal an mit einer süßen Ergriffenheit, wenn man an der Landstraße plötzlich Kürbisse kaufen konnte, aber der Hype ist inzwischen längst unheimlicher als Halloween. Zu jedem Latte kann man Kürbissirup kriegen, Instagram bastelt sich dusselig, es gibt vorgeschnitzte Kürbisse, Schokostreusel in Kürbisform, Duft­kerzen, die nach Kürbis riechen, Duschgels, Haaröle. Neulich saß ich in einer Sauna, und es gab Kürbisaufguss.

Aber damit hört es ja nicht auf. Kaum ist der Sommer vorbei, in dem wir wochenlang eigentlich ganz gut von Sonne, Meer und Bier gelebt haben, kriegt jede noch so öde Geschmacksrichtung ihren eigenen Auftritt. Alles ist mit Zimt oder Glühwein­gewürz, Bratapfelduft oder Spekulatius-Flavor. Neulich sah ich Schokolade mit Vanillekipferl-Füllung im Supermarkt, dann die Lebkuchen-Pepsi. Ein Kaugummi, das nach Zimt schmeckt, war jahrzehntelang etwas Besonderes, ein süßes Paradoxon, auf dem man herumkauen konnte. Inzwischen gibt es Gesichtsmasken mit Zimtschneckengeruch und Augenpads in Zuckerstangenform.

Warum muss diese dritte Jahreszeit so einem übersteuerten Branding unterzogen werden? Ist es nicht einfach so, dass wir alles, was wir haben und mögen, noch mal kaufen sollen, aber dann mit Weihnachts­vorfreudegeschmack oder mit Herbstliche-Blätter-Kürbis-Aufdruck? Und dabei bin ich wahrlich kein Konsummuffel. Aber ich würde gern mal wieder eine Drogerie be­treten, ohne mich wie bei Los Wochos zu fühlen.

Oder gehe ich das falsch an? Wäre es nicht ein Segen, sich in jede Saison hineinfallen lassen zu können wie im Sommer ins Meer? Kann man sich den nahenden Winter vielleicht wirklich mit Lebkuchensirup schöntrinken? Ich habe schon oft beobachtet, wie Menschen im Café dankbar und fast weihevoll einen ersten Pumpkin Latte in Empfang nehmen. Menschen, die damit nicht nur eine Jahreszeit, sondern ein neues Lebensgefühl begründen. Die gut gelaunt den Kleiderschrank umräumen, die Lichterketten vom Speicher holen und Zimtstreuer bereitstellen. Denen vier kleine Marshmallows in Tannenform auf dem Cappuccinoschaum einen saisonalen Glücksquiekser entlocken. Die eine Art Rory-Gilmore-Werdung erfahren, achtsam werden, dankbar und langärmelig.

Vielleicht kann es auch schön sein, sich einer Saison so zu ergeben. Weihnachtsmarkt, Glühwein, Wollschal – das gleiche Leben, aber noch mal eine neue Staffel. Da braucht man keinen neuen Partner, keinen Umzug in die aufregende Stadt, nicht den inte­ressanten Job, alles kann bleiben, wie es ist, weil man sich mit allem darliegenden Elan in die neue Jahreszeit stürzt. Und jeder weitere Kürbis, dem man begegnet, bestätigt nur, dass man gerade alles richtig macht und Teil von etwas ist, und sei es nur die Kürbis-Bande.

Ich muss da leider passen. Ich hasse Orange, und Lebkuchen im Getränk schmeckt einfach widerlich. Herbst heißt für mich: Noch acht Monate bis zum Sommer.