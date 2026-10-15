Einst im Herbst hatte ich Leute zu Besuch in Hamburg -Altona, sie kamen vorwiegend aus Berlin. Wir hatten schon viel Zeit miteinander verbracht, unter anderem auch diesen Tag und den ganzen Abend, jetzt war es spät geworden, aber es war zu kalt und klamm, um einzeln in die Dunkelheit zu gehen und dort dann womöglich für immer voneinander getrennt zu werden – es war eine jener Spezialnächte mit einem leicht schrägen Horizont, die verwaschenen Farben lagen drunter und drüber. Wir hatten einiges geleistet und getrunken in den gemeinsamen Stunden, Tagen, Wochen, Monaten, Jahren zuvor, es war insgesamt sehr viel gewesen und auch los gewesen, der Klebstoff unserer Gruppe bestand aus Liebe und Streit, alles höchst unseriös.

»Gut«, sagte ich, »dann fahren wir am besten noch auf ein paar Helbing in den ›Silbersack‹.« Der »Silbersack« ist eine schillernde Kneipe mit quietschbunter Jukeboxmusik mitten im Rotlichtviertel, da rutscht man schnell und rundum glücklich vom Rand. Ein Helbing ist der Hamburger Kümmelschnaps, ein Traditionsding, das in einer giftgrünen Flasche daherkommt und am Ende einer langen Gruppenreise süß, sanft und zuverlässig die letzten Reste von Verstand in die Weiten der Galaxis spült. »Silbersack« und Helbing, für mich klang das nach einem runden Plan. Vor allem die Berliner wollten Taxen bestellen oder »ein Uber rufen«, aber wir waren mehr als zwanzig Leuchtnasen, es war ein Partysamstag, und es nieselte, wir hätten ewig auf die fünf, sechs Autos gewartet, die uns für diese kurze Tour dann vielleicht nicht mal mitgenommen hätten. Ich spürte, dass sich alle, und auch hier stachen erneut die Berliner hervor, nach Führung sehnten. »Wir nehmen die Bahn«, sagte ich, »das sind nur zwei Sta­tionen.« Manche maulten, einige knurrten oder bellten irgendwas, aber sie setzten sich in Bewegung.

Ich sah sie mir aus ein paar Metern Ent­fernung an, meine klugen und zerkratzten Freundinnen und Freunde, ich sah ihre irrlichternden Blicke und ihre brennenden Herzen, und da wurde mir klar, dass es mir niemals gelingen würde, diese schwer zu bändigende Truppe vollzählig in den »Silbersack« zu verfrachten, zwei, drei, vier würden mir auf dem Weg abhandenkommen, ich verfluchte mich selbst und meinen ver­dammten Führungsanspruch. Mein Begleiter erfasste die Situation und schritt ein: »Ich bin in meinem Leben auf genügend Klassenfahrten gewesen, um zu sehen, dass das hier ist wie der letzte Abend mit der 10 c in Amsterdam. Da musst du als Begleitperson ganz fest sein, sonst stehst du permanent mit einem Bein im Knast.«

Er setzte sich an die Spitze der Gruppe, breitete die Arme aus, sagte freundlich, aber bestimmt »Hier lang« und »Da lang« und »Nur bis zur Ecke«, er manövrierte sie alle in einen S-Bahn-Waggon, den sie nur ein bisschen verwüsteten, und auch wieder raus, »oben an der Rolltreppe warten, besonders du da vorne!«, keine halbe Stunde später schloss sich die Tür zum »Silbersack« hinter ihnen, wir hatten es geschafft. »Jetzt kannst du sie Zweierpaare bilden lassen«, sagte mein Begleiter, »die müssen dann aufeinander aufpassen. Oder du suchst dir einen, der Konstantin heißt, und überträgst dem die Verantwortung, alter Lehrertrick.« – »Ach«, sagte ich, aus der Jukebox dröhnte derweil Ich liebe das Leben von Vicky Leandros, »komm, wir lassen sie eskalieren, ist schließlich der letzte Abend.«

Was dann passierte, bleibt im »Silbersack« und unter uns, aber mein verantwortungsloser Plan mit dem Helbing ist wunderbar aufgegangen, sogar für meinen Begleiter und mich. Kümmelschnaps muss übrigens eiskalt getrunken werden, damit die Hölle auch garantiert zufriert.