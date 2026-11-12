Ich bin gut zu zweit an einem Tresen, zu viert an einem Tisch oder allein im Theater, aber ich bin nicht gut auf Rockkonzerten. Ich habe mir mit Mitte zwanzig auf High Heels nacheinander alle Bänder in allen Fußgelenken gerissen, meistens waren Alkohol und Kantsteine im Spiel, und der Orthopäde hat mich damals belehrt, dass ich meine Füße in Zukunft behandeln müsse, als seien sie Flossen, er sagte tatsächlich: »Sie bewegen sich ab jetzt bitte durchs Leben, als wären Sie eine Meerjungfrau.« Das hatte natürlich nicht nur Einfluss auf meine Rockkonzertfähigkeiten, sondern auf noch viel mehr, aber das gehört nun wirklich nicht hierher.

Der Einfluss auf Konzerte ist klar: Stundenlang rumstehen kann ich eher schlecht, und ich habe auch immer ein bisschen Angst, dass mich im Moshpit einer schubst. Außerdem ist die Verpackung meines Gehirns nicht ganz dicht, bei mir zieht es quasi im Oberstübchen. Was von außen reinwill, wird nicht großartig aufgehalten. Ich liebe den Klang von Stromgitarren, aber meistens ist es ganz plötzlich so schön, dass es wehtut.

Für mich ist laute Musik von vorn toll, wenn sie nach einer Stunde vorbei ist. Oder wenn ich irgendwo am Rand sitzen kann, ein bisschen abseits von allem. Manchmal vergesse ich das jedoch, und dann geht es mir wie neulich nach einem Konzert der wundervollen Band Cake in Köln – auf dem Weg nach Hause lief ich wie auf Messern, und in meinem Kopf redeten, sangen, brüllten alle durcheinander, gleichauf mit einer Gitarre, einem Schlagzeug, einem Bass, einem Keyboard, einem Schellenring. Früher hat mir das kaum etwas ausgemacht, da habe ich mir meine Probleme einfach weggeraucht, Nikotin beruhigt ja angeblich die Nerven. Heute frage ich mich, wie die Leute das eigentlich aushalten, Rockkonzerte ohne Zigaretten.

Weil ich also nicht weiß, ob ich mich dem jemals wieder aussetzen werde, hier eine Liste meiner schönsten Livemusik-Erlebnisse, für mich und für alle, die glauben, aus Konzert-Biografien Rückschlüsse auf die Persönlichkeit ziehen zu können: Kool & the Gang, irgendwo in Nürnberg, auf den Schultern von Andreas, der sich von dem Abend insgesamt mehr erhofft hatte. Die Fantastischen Vier im »Klimperkasten« in Aschaffenburg, es war 1992 und eine Art Urknall für den deutschen Sprechgesang. Lenny Kravitz in der Festhalle Frankfurt, Prince auf dem »Airfield« in Mainz. Kylie Minogue in der Handball-Arena in Hamburg, The Strokes auf St. Pauli, Depeche Mode beim HSV, Cory Wong in der Großen Freiheit, Cyndi Lauper auf ihrer Farewell-Tour im vorigen Frühjahr, und wie es das Leben will, habe auch ich zu jener Zeit an­gefangen, mich intensiv mit dem Thema Abschied zu beschäftigen.

Es hat bis heute nicht aufgehört, was aber wahrscheinlich altersangemessen ist. Denn auf unseren Wegen durch die Welt bekommen wir Stück für Stück verklickert, dass die Röhren nur aus einem Grund im Verstärker sind: um zu sterben. Und bis es so weit ist, produzieren sie einen geilen Sound. Eddie Van Halen kannte sich in diesen Dingen irre gut aus, die Verstärker wurden nur für ihn gebaut, er war einer der besten Gitarristen der Welt, sein Solo in Eruption zählt zu den 100 größten Gitarrensoli der Geschichte, und er lebte so heftig und filterlos, dass er mit gerade mal 65 Jahren starb. Wenn ich Rock­musik spüren will, ohne mir dabei wehtun zu müssen, rühre ich »Eruption« aus Wodka, Limette, Cranberrysaft und Ginger Beer zusammen, schütte alles über zwei große Brocken Eis und recke meine über Jahrzehnte eingeübte Pommesgabel in den Himmel.