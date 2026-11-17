In den Finger geschnitten, Knie aufgeschürft, am Backblech verbrannt: Die Chirurgin Ewa Klara Stürmer erklärt, wie man kleine Wunden am besten verarztet und Narben vorbeugt.

»Zu häufiges Desinfizieren kann eine Infektion der Wunde sogar begünstigen«

SZ-Magazin: Frau Stürmer, welche Art von Wunde haben Sie zuletzt behandelt?

Ewa Klara Stürmer: Gerade habe ich bei einem jungen Mann mit Querschnittslähmung ein Druckgeschwür versorgt, eine chronische Wunde.