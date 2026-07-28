SZ-Magazin: Ich habe Ihre Interviewzusage im Urlaub gelesen, auf einer Fahrradtour – und war danach entspannter als vorher, obwohl es ja um Arbeit ging. Wie passt das zusammen?
Verena Haun: Das überrascht mich als Erholungsforscherin gar nicht. Unerledigte Aufgaben bleiben eher im Hinterkopf als erledigte. Sie behindern das Abschalten. Dahinter steckt der sogenannte Zeigarnik-Effekt, den wir seit beinahe 100 Jahren kennen. Die Zusage hat für Sie eine offene Aufgabe geschlossen, und Sie konnten entspannter weiterradeln. Nur: Wenn Sie meine E-Mail gelesen hätten, und es wäre eine Absage gewesen …
Gesundheit»Erholung bedeutet nicht unbedingt, möglichst wenig zu tun«
Lesezeit: 10 Min.
Was macht einen Urlaub wirklich entspannt? Die Erholungsforscherin Verena Haun kennt sechs Stellschrauben – und einen einfachen Trick, mit dem Sie selbst das Urlaubsgefühl verlängert.
Interview von Franziska Draeger
SZ-Magazin: Ich habe Ihre Interviewzusage im Urlaub gelesen, auf einer Fahrradtour – und war danach entspannter als vorher, obwohl es ja um Arbeit ging. Wie passt das zusammen?