SZ-Magazin: Ich habe Ihre Interviewzusage im Urlaub gelesen, auf einer Fahrradtour – und war danach entspannter als vorher, obwohl es ja um Arbeit ging. Wie passt das zusammen?

Verena Haun: Das überrascht mich als Erholungsforscherin gar nicht. Unerledigte Aufgaben bleiben eher im Hinterkopf als erledigte. Sie behindern das Abschalten. Dahinter steckt der sogenannte Zeigarnik-Effekt, den wir seit beinahe 100 Jahren kennen. Die Zusage hat für Sie eine offene Aufgabe geschlossen, und Sie konnten entspannter weiterradeln. Nur: Wenn Sie meine E-Mail gelesen hätten, und es wäre eine Absage gewesen …