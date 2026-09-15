SZ-Magazin: Sie arbeiten als Beraterin für die preisgekrönte Krankenhausserie »The Pitt«. Wie kam es dazu?

Sylvia Owusu-Ansah: Vitamin B! Eine gute Freundin von mir arbeitet für eine Organisation, die Fachleute als Berater für Fernsehproduktionen vermittelt. Sie bekam den Auftrag, einen Notfallmediziner aus Pittsburgh zu finden, der sich gut mit Ungerechtigkeiten im Gesundheitssystem auskennt – und hat an mich gedacht. Zu diesem Zeitpunkt, im Frühjahr 2024, war »The Pitt« noch kein Hit, sondern nur eine Idee. Es gab noch nicht mal eine Pilotfolge. Ich habe mich dann mit den Autorinnen und Autoren in einem Videogespräch unterhalten, so fing alles an.