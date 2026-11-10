Warum können manche alles essen, während andere schon vom Anblick eines Stück Kuchens zunehmen? Der Mediziner Tim Hollstein erklärt, was einen aktiven Stoffwechsel ausmacht – und wie man ihm auf die Sprünge helfen kann.

SZ-Magazin: Ich sitze hier im dicken Wollpulli, Sie im T-Shirt: Ist Ihnen nicht kalt?

Tim Hollstein: Die Frage höre ich in der kalten Jahreszeit ständig, da irritieren kurze Ärmel und kurze Hosen viele. Aber ich bin abgehärtet. Tatsächlich trage ich selbst im Winter gern kurze Hosen, dusche morgens kalt und gehe eisbaden in der Kieler Förde. Alles eine Frage der Gewöhnung. Aber meine Vorliebe für Kälte ist auch berufsbedingt: Ich erforsche unseren Stoffwechsel – und der liebt nun mal Kälte.