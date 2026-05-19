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Gesundheit»Ich liebe alles mit Wasser, er alles mit Bällen«

Lesezeit: 9 Min.

Zeit und Ziele teilen: Ein gemeinsamer Sport kann buchstäblich zusammenschweißen.
Zeit und Ziele teilen: Ein gemeinsamer Sport kann buchstäblich zusammenschweißen. Foto: Westend61/Getty Images

Der beste Trick für eine glückliche Beziehung? Ein gemeinsamer Sport! Dachte unsere Autorin und probierte sich mit ihrem Partner durch die Sportwelt. Über das Bedürfnis nach mehr Verbindung – und eine überraschend einfache Lösung.

Von Ines Schipperges

An einem Montagmittag kommen mir Zweifel. Gleich soll ich etwas tun, was ich noch nie getan habe. Vor dem ich, wenn ich ehrlich bin, Angst habe. Und ziemlich sicher bin, dass ich es nicht kann. Schnapsidee, fluche ich in Gedanken.

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