Herr Zwergal, Menschen sagen oft, dass ihnen schwindlig sei – und meinen damit letztlich ganz unterschiedliche Dinge. Wie würden Sie einem Laien erklären, was genau Schwindel ist?

Andreas Zwergal: Schwindel ist ein subjektives Symptom, das von jedem Patienten ein bisschen anders empfunden wird. Und unter dem Dachbegriff gibt es verschiedene Unterformen. Zum Beispiel den Drehschwindel wie auf einem Karussell. Oder den Schwankschwindel, also die Empfindung, der Untergrund würde schwanken wie auf einem Schiff. Oder die Benommenheit, das ist dann eher das Gefühl von Leere im Kopf. Wer Schwindel empfindet, sollte sich also zunächst fragen, ob sich das Gefühl genauer beschreiben lässt.