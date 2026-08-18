SZ-Magazin: Frau Nick, Herr Bauer, Herr Herbert, Sie arbeiten, wo andere ihren Spaß haben. Nervt das?

Dieter Bauer: Überhaupt nicht. Wer ans Freibad denkt, hat doch sofort den Geruch von Sonnencreme und Chlor in der Nase, den Geschmack von Pommes und Eis auf der Zunge, spürt das Bauchkribbeln auf dem Sprungbrett. Durch unsere Arbeit ermöglichen wir anderen genau dieses Gefühl. Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen, als ich vor sieben Jahren mit meiner Frau das Felsenbad in Pottenstein übernommen habe, in dem ich schon als Kind gern geschwommen bin. Solche besonderen Orte müssen unbedingt weiterexistieren.