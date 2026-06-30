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Gesundheit»Sport wirkt sich positiv auf die Gesundheit der Mutter und des Kindes aus«

Lesezeit: 8 Min.

Wer sich gut fühlt, kann auch schwanger noch Gewichte stemmen.
Wer sich gut fühlt, kann auch schwanger noch Gewichte stemmen. Foto: RyanJLane / Getty Images

Schwangere sollen sich körperlich schonen? Die Sportwissenschaftlerin Kirsten Legerlotz erklärt, warum diese Empfehlung überholt ist, welche Rolle das Körpergefühl spielt und wie Krafttraining vor Komplikationen bei der Geburt schützen kann.

Interview von Eva Lindner

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