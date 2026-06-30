Schwangere sollen sich körperlich schonen? Die Sportwissenschaftlerin Kirsten Legerlotz erklärt, warum diese Empfehlung überholt ist, welche Rolle das Körpergefühl spielt und wie Krafttraining vor Komplikationen bei der Geburt schützen kann.

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