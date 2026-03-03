Wenn Sie kein Thema wie dieses mehr verpassen wollen, dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Newsletter »Gesundheit!« an und erhalten Interviews wie dieses jeden Dienstag bequem in ihr Postfach geliefert:
GesundheitHand aufs Herz: Könnten Sie einen Menschen reanimieren?
Lesezeit: 12 Min.
Hier erklärt Notfallmediziner Bernd Böttiger, welche drei Schritte man auswendig können muss, warum ein weit verbreiteter Mythos Udo Jürgens das Leben kostete – und in China mittlerweile angekommen ist, wie wichtig Reanimation ist, in Deutschland aber nicht.
Interview von Nina Himmer