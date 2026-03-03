Zum Hauptinhalt springen

GesundheitHand aufs Herz: Könnten Sie einen Menschen reanimieren?

Lesezeit: 12 Min.

(Foto: Getty Images / Johner Images)

Hier erklärt Notfallmediziner Bernd Böttiger, welche drei Schritte man auswendig können muss, warum ein weit verbreiteter Mythos Udo Jürgens das Leben kostete – und in China mittlerweile angekommen ist, wie wichtig Reanimation ist, in Deutschland aber nicht.

Interview von Nina Himmer

