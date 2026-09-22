SZ-Magazin: Heute Morgen habe ich im Supermarkt Protein-Chips und Protein-Pizza gesehen. Würden Sie mir raten, so etwas zu kaufen?
Richard Mackenzie: Ohne genau zu wissen, was für Produkte das waren, würde ich vermutlich davon abraten. Für mich sind das extreme Beispiele für die Protein-Lüge, die immer weiter um sich greift.
Gesundheit»Die Protein-Lüge greift immer weiter um sich«
Lesezeit: 6 Min.
Stark, schlank und gesund dank Proteinen? Der britische Arzt und Stoffwechselexperte Richard Mackenzie erklärt, warum mehr Eiweiß nicht immer besser ist – und wann es sogar schadet.
Von Jakob Schrenk
SZ-Magazin: Heute Morgen habe ich im Supermarkt Protein-Chips und Protein-Pizza gesehen. Würden Sie mir raten, so etwas zu kaufen?