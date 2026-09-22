Stark, schlank und gesund dank Proteinen? Der britische Arzt und Stoffwechselexperte Richard Mackenzie erklärt, warum mehr Eiweiß nicht immer besser ist – und wann es sogar schadet.

SZ-Magazin: Heute Morgen habe ich im Supermarkt Protein-Chips und Protein-Pizza gesehen. Würden Sie mir raten, so etwas zu kaufen?

Richard Mackenzie: Ohne genau zu wissen, was für Produkte das waren, würde ich vermutlich davon abraten. Für mich sind das extreme Beispiele für die Protein-Lüge, die immer weiter um sich greift.