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GesundheitWenn ein Baby nicht glücklich macht, sondern unendlich traurig
Lesezeit: 7 Min.
Postpartale Depressionen sind weit verbreitet, sie treten innerhalb des ersten Jahres nach der Geburt auf. Das Problem: Kaum eine Mutter spricht darüber. Psychotherapeutin Larissa Wolkenstein möchte, dass sich das ändert – und erklärt, warum die Krankheit gut behandelbar ist.
Interview von Dana Packert