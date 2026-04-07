Herr Ashauer, viele Menschen benutzen ihr Hinterteil im Wesentlichen, um darauf zu sitzen. Hat das Gesäß mehr Aufmerksamkeit verdient?

Jannik Ashauer: Auf jeden Fall. Beim Gesäß handelt es sich um eine Muskelgruppe, die wir ständig nutzen, fast in jeder Sekunde des Tages, und die extrem wichtig ist für unsere Körperstatik, unsere Fortbewegung und unser Wohlbefinden. Gleichzeitig ist die Gesäßmuskulatur eine häufige Quelle von Beschwerden. Viele Menschen leiden an verkürzter, verhärteter oder schlicht zu schwacher Gesäßmuskulatur.