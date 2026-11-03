SZ-Magazin: Herr Junge-Hülsing, wer jetzt einmal tief durch die Nase einatmet, merkt vielleicht: Durch ein Nasenloch fließt mehr Luft als durch das andere. Warum?

Bernhard Junge-Hülsing: Das ist normal, wir bezeichnen das Phänomen als Muschel- oder Nasenzyklus. Es gibt die untere, die mittlere und die obere Nasenmuschel – das sind die Heizungsrohre der Nase. Sie vergrößern die Oberfläche, damit die Nase ihren Job besser machen kann: Luft befeuchten, erwärmen und reinigen. Vor allem die untere Nasenmuschel schwillt dabei oft wechselseitig an.