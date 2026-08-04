Mücken lauern gerade überall. Die Dermatologin Hanan Adib-Tezer erklärt, wie Stiche schneller heilen, was gegen Juckreiz hilft und ob der Hype um Hitzeheiler gerechtfertigt ist.

SZ-Magazin: Frau Adib-Tezer, wie viele Mückenstiche haben Sie gerade?

Hanan Adib-Tezer: Aktuell zum Glück nur einen, am linken Oberarm. Den habe ich mir wahrscheinlich bei einem Abendessen im Freien geholt, aber er klingt schon wieder ab.