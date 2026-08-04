SZ-Magazin: Frau Adib-Tezer, wie viele Mückenstiche haben Sie gerade?
Hanan Adib-Tezer: Aktuell zum Glück nur einen, am linken Oberarm. Den habe ich mir wahrscheinlich bei einem Abendessen im Freien geholt, aber er klingt schon wieder ab.
Gesundheit»Die ersten zehn Minuten nach einem Stich sind entscheidend«
Lesezeit: 10 Min.
Mücken lauern gerade überall. Die Dermatologin Hanan Adib-Tezer erklärt, wie Stiche schneller heilen, was gegen Juckreiz hilft und ob der Hype um Hitzeheiler gerechtfertigt ist.
Interview von Florian Sturm
SZ-Magazin: Frau Adib-Tezer, wie viele Mückenstiche haben Sie gerade?