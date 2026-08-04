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Gesundheit»Die ersten zehn Minuten nach einem Stich sind entscheidend«

Lesezeit: 10 Min.

Vieles am Sommer ist wunderbar – fies juckende Mückenstiche gehören allerdings nicht dazu.
Vieles am Sommer ist wunderbar – fies juckende Mückenstiche gehören allerdings nicht dazu. Foto: Stefania Pelfini la Waziya/Getty Images

Mücken lauern gerade überall. Die Dermatologin Hanan Adib-Tezer erklärt, wie Stiche schneller heilen, was gegen Juckreiz hilft und ob der Hype um Hitzeheiler gerechtfertigt ist.

Interview von Florian Sturm

SZ-Magazin: Frau Adib-Tezer, wie viele Mückenstiche haben Sie gerade?
Hanan Adib-Tezer: Aktuell zum Glück nur einen, am linken Oberarm. Den habe ich mir wahrscheinlich bei einem Abendessen im Freien geholt, aber er klingt schon wieder ab.

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