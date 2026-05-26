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Gesundheit»Wer sein Energielevel steigern will, kommt an den Mitochondrien nicht vorbei«

Lesezeit: 9 Min.

Platt vom Alltag? Die Fitness der Zellen zu verbessern, kann nachhaltig helfen.
Platt vom Alltag? Die Fitness der Zellen zu verbessern, kann nachhaltig helfen. Foto: Roberta Sant'Anna/Unsplash

Wie schlapp oder tatkräftig man sich fühlt, hängt stark von der Fitness der Mitochondrien ab. Der Mediziner Stephan Barth erklärt, wie man die Kraftwerke unserer Körperzellen trainieren kann – und warum das klassische Nachmittagstief ein Warnzeichen ist.

Interview von Nina Himmer

SZ-Magazin: Herr Barth, auf einer Skala von eins bis zehn: Mit wie viel Energie starten Sie in dieses Gespräch?
Stephan Barth: Eine solide Neun. Ich habe ein entspanntes Wochenende hinter mir, gut geschlafen, ebenso gut gefrühstückt, und war schon mit meinen beiden Hunden draußen.

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