Wie schlapp oder tatkräftig man sich fühlt, hängt stark von der Fitness der Mitochondrien ab. Der Mediziner Stephan Barth erklärt, wie man die Kraftwerke unserer Körperzellen trainieren kann – und warum das klassische Nachmittagstief ein Warnzeichen ist.

SZ-Magazin: Herr Barth, auf einer Skala von eins bis zehn: Mit wie viel Energie starten Sie in dieses Gespräch?

Stephan Barth: Eine solide Neun. Ich habe ein entspanntes Wochenende hinter mir, gut geschlafen, ebenso gut gefrühstückt, und war schon mit meinen beiden Hunden draußen.