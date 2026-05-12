Zum Hauptinhalt springen

Gesundheit»Es gibt heute viele Möglichkeiten, Migräneattacken vorzubeugen«

Lesezeit: 8 Min.

Migräne ist eine Frauenkrankheit? Kopfschmerzexpertin Dagny Holle-Lee widerspricht.
Migräne ist eine Frauenkrankheit? Kopfschmerzexpertin Dagny Holle-Lee widerspricht. Foto: Kate Wieser / Getty Images

Millionen Deutsche haben Migräne – darunter etliche, ohne es zu wissen. Kopfschmerz-Spezialistin Dagny Holle-Lee erklärt, warum ein dauerverspannter Nacken ein Alarmzeichen ist und wie man den Schmerz im Kopf besiegt.

Interview von Constanze Löffler

Wenn Sie kein Thema wie dieses mehr verpassen wollen, dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Newsletter »Gesundheitan und erhalten Interviews wie dieses jeden Dienstag bequem in Ihr Postfach geliefert:

Zur Startseite

Mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur Startseite