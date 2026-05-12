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Gesundheit»Es gibt heute viele Möglichkeiten, Migräneattacken vorzubeugen«
Lesezeit: 8 Min.
Millionen Deutsche haben Migräne – darunter etliche, ohne es zu wissen. Kopfschmerz-Spezialistin Dagny Holle-Lee erklärt, warum ein dauerverspannter Nacken ein Alarmzeichen ist und wie man den Schmerz im Kopf besiegt.
Interview von Constanze Löffler