Was, wenn wir Autismus, ADHS, Tourette und Co. nicht als Defizit, sondern auch als Chance sehen würden? Der Psychologe André Frank Zimpel erklärt, welche Stärken neurodivergente Menschen haben – und wie wir diese als Gesellschaft nutzen könnten.

SZ-Magazin: Herr Zimpel, Sie sind Synästhetiker – Worte, Buchstaben und Zahlen haben für Sie jeweils eine bestimmte Farbe. Wir sprechen an einem Donnerstag, welche Farbe hat dieser Tag für Sie?

André Zimpel: Der Donnerstag ist Mountain Grey. Das ist eine dunklere Farbe, die zu Schwarz tendiert, aber auch Anthrazittöne hat. Ich sehe aber nicht nur Farben, sondern schmecke auch Töne, wenn ich Musik höre oder spiele. Das ist so ausgeprägt, dass Melodien für mich sogar eine Mahlzeit ersetzen können.