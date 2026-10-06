Zum Hauptinhalt springen

GesundheitWie das neue Wissen um die Klitoris das Sexleben verbessern kann

Lesezeit: 7 Min.

Ob von innen oder von außen: Ohne eine Stimulation der Klitoris können Frauen nicht zum Orgasmus kommen.
Ob von innen oder von außen: Ohne eine Stimulation der Klitoris können Frauen nicht zum Orgasmus kommen.
Foto: Kathrin Ziegler / Getty Images

Erst vor Kurzem wurde das Nervengeflecht des weiblichen Sexualorgans entschlüsselt. Die Gynäkologin Helen Sange erklärt, welche Folgen das für die Medizin hat – und für unsere Sexualität.

Interview von Luise Land

SZ-Magazin: Frau Sange, das Nervengeflecht im Penis ist seit Jahrzehnten bekannt. Im März dieses Jahres wurde es auch für die Klitoris entschlüsselt. Wieso hat das so lange gedauert?
Helen Sange: Patriarchale Strukturen. Weibliche Sexualität war in der Medizingeschichte nie groß im Fokus, Medizin und Forschung waren lange männlich dominiert, in Anatomiebüchern fehlte die Klitoris sogar komplett. Das liegt auch daran, dass die weibliche Sexualität kaum eine Rolle bei der Reproduktion spielt – Frauen, die keinen Orgasmus haben, können trotzdem schwanger werden.

Zur Startseite

Mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur Startseite