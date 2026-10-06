Erst vor Kurzem wurde das Nervengeflecht des weiblichen Sexualorgans entschlüsselt. Die Gynäkologin Helen Sange erklärt, welche Folgen das für die Medizin hat – und für unsere Sexualität.

SZ-Magazin: Frau Sange, das Nervengeflecht im Penis ist seit Jahrzehnten bekannt. Im März dieses Jahres wurde es auch für die Klitoris entschlüsselt. Wieso hat das so lange gedauert?

Helen Sange: Patriarchale Strukturen. Weibliche Sexualität war in der Medizingeschichte nie groß im Fokus, Medizin und Forschung waren lange männlich dominiert, in Anatomiebüchern fehlte die Klitoris sogar komplett. Das liegt auch daran, dass die weibliche Sexualität kaum eine Rolle bei der Reproduktion spielt – Frauen, die keinen Orgasmus haben, können trotzdem schwanger werden.