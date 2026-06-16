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Gesundheit»Von Intimwaschlotionen rate ich generell ab«
Lesezeit: 8 Min.
Selbst in Frauenfreundschaften sind Beschwerden an Vagina und Vulva oft ein Tabu. Die Ärztin Teodora Pumnea erklärt, woran man einen gesunden Intimbereich erkennt und wie zu viel Hygiene überhaupt erst zu Problemen führen kann.
Interview von Helena Ott