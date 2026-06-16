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Gesundheit»Von Intimwaschlotionen rate ich generell ab«

Lesezeit: 8 Min.

Je mehr, desto besser? Zwischen den Beinen gilt diese Weisheit schon mal nicht.
Je mehr, desto besser? Zwischen den Beinen gilt diese Weisheit schon mal nicht. Foto: Simon Gerlinger / Connected Archives

Selbst in Frauenfreundschaften sind Beschwerden an Vagina und Vulva oft ein Tabu. Die Ärztin Teodora Pumnea erklärt, woran man einen gesunden Intimbereich erkennt und wie zu viel Hygiene überhaupt erst zu Problemen führen kann.

Interview von Helena Ott

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