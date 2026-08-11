Zum Hauptinhalt springen

GesundheitDieser Mann war 40 Minuten lang klinisch tot

Lesezeit: 10 Min.

Der Brite Patrick Charnley war 39 Jahre alt, als sein Herz stehen blieb.
Der Brite Patrick Charnley war 39 Jahre alt, als sein Herz stehen blieb. Foto: Jesse Alexander

Im Interview spricht Patrick Charnley über sein Leben nach dem Herzstillstand, seine Hirnschädigung – und den Roman, den er trotz allem geschrieben hat.

Interview von Lars Reichardt

SZ-Magazin: Herr Charnley, Sie haben einen Roman geschrieben, in dem der Protagonist nach einem Herzstillstand einen Hirnschaden erleidet – genau wie es Ihnen am 1. Februar 2021 widerfahren ist.
Patrick Charnley: Ja, ich habe Glück, dass ich noch lebe, denn nur etwa einer von zehn Menschen, die außerhalb eines Krankenhauses einen Herzstillstand erleiden, überlebt. Aber ich habe dadurch eine Hirnverletzung davongetragen, die mein Leben völlig verändert hat.

Zur Startseite

Mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur Startseite