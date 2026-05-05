Frau Etzold, was hat es mit all den Süßigkeiten auf Ihrem Schreibtisch auf sich?

Saskia Etzold: Das ist Nachschub für unseren Untersuchungsraum in der Gewaltschutzambulanz. Wir haben dort immer drei Gläser mit Süßigkeiten: Eins mit Schokolade, eins mit Gummibärchen und eins mit vegetarischem Gummizeug. So ist für jeden was dabei.