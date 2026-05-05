Jede dritte Frau erlebt Gewalt, die Statistik ist auf einem Rekordhoch. Rechtsmedizinerin Saskia Etzold erklärt, wie Gewaltschutzambulanzen ab dem ersten blauen Fleck helfen können, wie man Spuren am Körper sichert und warum Akademiker besonders perfide zuschlagen.

Frau Etzold, was hat es mit all den Süßigkeiten auf Ihrem Schreibtisch auf sich?

Saskia Etzold: Das ist Nachschub für unseren Untersuchungsraum in der Gewaltschutzambulanz. Wir haben dort immer drei Gläser mit Süßigkeiten: Eins mit Schokolade, eins mit Gummibärchen und eins mit vegetarischem Gummizeug. So ist für jeden was dabei.