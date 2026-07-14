Eine Gehirnerschütterung kann langfristige Folgen haben, trotzdem wird die Verletzung oft bagatellisiert. Medizinerin Michaela Bonfert erklärt, wieso das gefährlich ist, wie Krücken für den Kopf aussehen und warum Kopfbälle im Kinderfußball oft zurecht verboten sind.

»Viele haben mehr Sorge um ihr Kreuzband als um ihr Gehirn«

SZ-Magazin: Frau Bonfert, verfolgen Sie die Fußball-Weltmeisterschaft?

Michaela Bonfert: Na klar! Wann immer es sich einrichten lässt, schaue ich die Spiele mit meiner Familie. Ich habe der deutschen Nationalelf die Daumen gedrückt, leider ohne Erfolg.