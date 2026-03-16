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Gesundheit»Den Krebs, der durch HPV ausgelöst wird, bemerkt man kaum«
Lesezeit: 6 Min.
An Gebärmutterhalskrebs sterben jährlich 350.000 Frauen, dabei ließe er sich mit besseren Impfquoten gegen Humane Papillomaviren ausrotten. Gynäkologin Mandy Mangler erklärt, warum der Krebs meist zehn bis 20 Jahre nach der Infektion entsteht, auch Männer an HPV-Krebsarten sterben – und Genitalwarzen ein Warnzeichen sind.
Interview von Luise Land