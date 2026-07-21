SZ-Magazin: Frau Roeb, wenn mit unserem Körper etwas nicht stimmt, spüren wir das meistens: Der Magen drückt, der Kopf pocht, der Rücken knackt. Die Leber aber meldet sich nicht. Warum?
Elke Roeb: Die Leber hat keine Schmerzfasern, sie macht sich nicht bemerkbar. Man erkennt eine Fettleber nicht durch Beschwerden beim Patienten, sondern muss sie per Ultraschall untersuchen.
Gesundheit»Eine Fettleber spürt man nicht«
Lesezeit: 9 Min.
Die Hepatologin Elke Roeb erklärt, wie man die Erkrankung trotzdem erkennt, warum Schlanksein und Alkoholverzicht nicht automatisch davor schützen und wieso Fruchtsäfte mit Vorsicht zu genießen sind.
Interview von Hannah Mara Schmitt
SZ-Magazin: Frau Roeb, wenn mit unserem Körper etwas nicht stimmt, spüren wir das meistens: Der Magen drückt, der Kopf pocht, der Rücken knackt. Die Leber aber meldet sich nicht. Warum?