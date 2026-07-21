Die Hepatologin Elke Roeb erklärt, wie man die Erkrankung trotzdem erkennt, warum Schlanksein und Alkoholverzicht nicht automatisch davor schützen und wieso Fruchtsäfte mit Vorsicht zu genießen sind.

SZ-Magazin: Frau Roeb, wenn mit unserem Körper etwas nicht stimmt, spüren wir das meistens: Der Magen drückt, der Kopf pocht, der Rücken knackt. Die Leber aber meldet sich nicht. Warum?

Elke Roeb: Die Leber hat keine Schmerzfasern, sie macht sich nicht bemerkbar. Man erkennt eine Fettleber nicht durch Beschwerden beim Patienten, sondern muss sie per Ultraschall untersuchen.