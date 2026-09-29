SZ-Magazin: Frau Nieschlag, Sie sind Spezialistin für die Sitzposition auf dem Fahrrad. Wie stark ist da der Drang, vorbeiradelnde Menschen auf Fehler hinzuweisen?

Nele Nieschlag: Manchmal würde ich schon gern was sagen, bisher konnte ich mir das aber immer verkneifen. Dafür klemme ich Flyer oder Visitenkarten an Fahrräder, die sichtbar schlecht eingestellt sind. Gegenüber von unserem Büro stand zum Beispiel lange ein Fahrrad mit sehr extremer Sattelneigung – ich habe dann einen Flyer angebracht mit dem Hinweis, dass der Besitzer gern vorbeischauen kann, wenn er Probleme hat, die Sattelnase dürfe durchaus ein Stück runter. Das hat er dann tatsächlich angepasst.