SZ-Magazin: Herr Hegerl, die Depression ist als Volkskrankheit bekannt. Von Dysthymie haben aber wohl die wenigsten gehört. Warum?

Ulrich Hegerl: Die Dysthymie ist auch eine Depressionsform, aber sie ist nicht so häufig wie die typische Depression. Das Krankheitsbild ist eher leise, unscheinbar und weniger dramatisch. Der Verlust an Lebensqualität, der mit dieser Erkrankung einhergeht, ist allerdings immens.