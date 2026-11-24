SZ-Magazin: Herr Haller, egal ob im Supermarkt, der Apotheke oder im Online-Shop, überall werden Kapseln, Kuren und Tests zur Darmsanierung angeboten. Ist das zu Recht ein Hype?

Dirk Haller: Der Darm ist in den vergangenen zehn Jahren immer weiter ins Bewusstsein der Menschen gerückt. Aber was von all dem, das verkauft wird, wissenschaftlich valide ist und was nur Geldmacherei, ist schwer auseinanderzuhalten. Kontrollierte Studien gibt es nur sehr wenige. Der Darm ist kein Dieselmotor, den man reinigen muss, damit er wieder läuft.