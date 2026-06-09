SZ-Magazin: Herr van der Giet, was treibt Ihren Blutdruck zuverlässig nach oben?
Van der Giet: Stress. Wenn bei mir besonders viel los ist, sehe ich in Langzeitmessungen sofort höhere Werte.
Gesundheit»Mit einem gut eingestellten Blutdruck kann man bis zu 15 gesunde Lebensjahre gewinnen«
Lesezeit: 10 Min.
Bluthochdruck gilt als stiller Killer. Der Mediziner Markus van der Giet erklärt, wie man ihn richtig messen und dauerhaft senken kann – und warum er dafür neben Tabletten oft auch Langeweile empfiehlt.
Interview von Franziska Draeger
SZ-Magazin: Herr van der Giet, was treibt Ihren Blutdruck zuverlässig nach oben?