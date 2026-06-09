Zum Hauptinhalt springen

Gesundheit»Mit einem gut eingestellten Blutdruck kann man bis zu 15 gesunde Lebensjahre gewinnen«

Lesezeit: 10 Min.

Der mit Abstand gesündeste Grund für hohen Blutdruck:  Sport.
Der mit Abstand gesündeste Grund für hohen Blutdruck:  Sport. Foto: Halfpoint Images / Getty Images

Bluthochdruck gilt als stiller Killer. Der Mediziner Markus van der Giet erklärt, wie man ihn richtig messen und dauerhaft senken kann – und warum er dafür neben Tabletten oft auch Langeweile empfiehlt.

Interview von Franziska Draeger

SZ-Magazin: Herr van der Giet, was treibt Ihren Blutdruck zuverlässig nach oben?
Van der Giet: Stress. Wenn bei mir besonders viel los ist, sehe ich in Langzeitmessungen sofort höhere Werte.

Zur Startseite

Mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur Startseite