Beim Niesen oder Hüpfen Urin verlieren? Fast jede zweite Frau kennt das. Die Ärztin Maria Sprinz erklärt, was gegen Inkontinenz hilft, was das Problem an Slipeinlagen ist – und wie ein starker Beckenboden den Orgasmus intensivieren kann.

SZ-Magazin: Frau Sprinz, bei einem Urologen denken viele an einen Männerarzt. Warum ist das so?

Maria Sprinz: Die Urologie ist für das gesamte harnableitende System zuständig und betrifft daher Frauen ebenso wie Männer. Aber die Vorstellung, für Frauen gäbe es in der Medizin als Fachrichtung die Gynäkologie und für Männer die Urologie, hält sich hartnäckig. Das hält Patientinnen oft davon ab, urologische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Für sie gibt es ja auch keinen regelmäßigen Vorsorgetermin wie die Früherkennung von Prostatakrebs für Männer ab 45 Jahren. Dadurch werden viele Frauen selbst bei der x-ten Blasenentzündung nicht bei einer Urologin vorstellig oder zu einer überwiesen.