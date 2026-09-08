Was macht Füße fit? Die Ärztin Caroline Werkmeister erklärt, welche Übungen sinnvoll sind, warum Barfußlaufen gut fürs Gehirn ist und wieso man vor einem Termin beim Orthopäden auf keinen Fall zur Fußpflege gehen sollte.

Barfußlaufen ist gesund – nicht nur für die Füße, sondern auch für das Gehirn.

SZ-Magazin: Frau Werkmeister, wann waren Sie zuletzt barfuß unterwegs?

Caroline Werkmeister: Heute früh, wie fast jeden Tag. Das Universitätsklinikum Eppendorf, an dem ich arbeite, liegt direkt an einem kleinen Park. Wenn ich Zeit habe, gehe ich dort eine Runde barfuß.