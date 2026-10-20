SZ-Magazin: Herr Seitz, wann haben Sie zuletzt Alkohol getrunken?
Helmut Seitz: Am Wochenende, ein kleines Bier nach dem Sport.
Gesundheit»Das Tückische an Alkohol ist, dass er nicht für alle gleich riskant ist«
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Was richtet Alkohol im Körper an? Der Mediziner Helmut Seitz erforscht das seit Jahrzehnten. Hier erklärt er, welches Risiko am meisten unterschätzt wird, warum Frauen besonders vorsichtig sein sollten – und warum er trotz seiner Arbeit gerne mal ein Bier trinkt.
Interview von Nina Himmer
SZ-Magazin: Herr Seitz, wann haben Sie zuletzt Alkohol getrunken?