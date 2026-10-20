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Gesundheit»Das Tückische an Alkohol ist, dass er nicht für alle gleich riskant ist«

Lesezeit: 11 Min.

Prost? Eine aktuelle Studie des Robert Koch-Instituts zeigt, dass knapp 33 Prozent der Erwachsenen in Deutschland zu viel Alkohol trinken und dadurch ihrer Gesundheit schaden.
Prost? Eine aktuelle Studie des Robert Koch-Instituts zeigt, dass knapp 33 Prozent der Erwachsenen in Deutschland zu viel Alkohol trinken und dadurch ihrer Gesundheit schaden.
Foto: Taiyou Nomachi/Getty Images

Was richtet Alkohol im Körper an? Der Mediziner Helmut Seitz erforscht das seit Jahrzehnten. Hier erklärt er, welches Risiko am meisten unterschätzt wird, warum Frauen besonders vorsichtig sein sollten – und  warum er trotz seiner Arbeit gerne mal ein Bier trinkt.

Interview von Nina Himmer

SZ-Magazin: Herr Seitz, wann haben Sie zuletzt Alkohol getrunken?
Helmut Seitz: Am Wochenende, ein kleines Bier nach dem Sport.

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