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Gesundheit»Gegen das wirksamste Medikament bestehen die meisten Vorurteile«

Lesezeit: 6 Min.

Mehr als ein kosmetisches Problem: Akne belastet die Psyche von Betroffenen oft stark.
Mehr als ein kosmetisches Problem: Akne belastet die Psyche von Betroffenen oft stark. Foto: Boy_Anupong / Getty Images

Millionen Menschen haben auch weit über die Pubertät hinaus Akne. Die Erkrankung hinterlässt oft Narben und belastet die Psyche enorm. Der Dermatologe Alexander Kreuter erklärt, wie man sie nachhaltig loswerden kann.

Interview von Constanze Löffler

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