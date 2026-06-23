Millionen Menschen haben auch weit über die Pubertät hinaus Akne. Die Erkrankung hinterlässt oft Narben und belastet die Psyche enorm. Der Dermatologe Alexander Kreuter erklärt, wie man sie nachhaltig loswerden kann.

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