Frauenfreundschaften können so eng sein, dass Männer sie bedrohlich finden. Die Historikerin Tiffany Watt Smith erklärt im Interview, warum weibliche Freundschaft und Solidarität bis heute politisch aufgeladen sind – und wie Frauen sich davon befreien und zu unkomplizierter Nähe finden können.

Interview von Maja Goertz