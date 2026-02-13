Wenn Sie kein Thema wie dieses mehr verpassen wollen, dann melden Sie sich hier für unseren kostenlosen »einfach leben«-Newsletter an:
Freundschaft»Von Frauen wird erwartet, enge Beziehungen zu pflegen«
Lesezeit: 6 Min.
Frauenfreundschaften können so eng sein, dass Männer sie bedrohlich finden. Die Historikerin Tiffany Watt Smith erklärt im Interview, warum weibliche Freundschaft und Solidarität bis heute politisch aufgeladen sind – und wie Frauen sich davon befreien und zu unkomplizierter Nähe finden können.
Interview von Maja Goertz