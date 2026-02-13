Zum Hauptinhalt springen

Freundschaft»Von Frauen wird erwartet, enge Beziehungen zu pflegen«

Lesezeit: 6 Min.

(Foto: Evelyn Dragan / Connected Archives)

Frauenfreundschaften können so eng sein, dass Männer sie bedrohlich finden. Die Historikerin Tiffany Watt Smith erklärt im Interview, warum weibliche Freundschaft und Solidarität bis heute politisch aufgeladen sind – und wie Frauen sich davon befreien und zu unkomplizierter Nähe finden können.

Interview von Maja Goertz

